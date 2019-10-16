Совет глав правительств СНГ на заседании в Москве рассмотрит концепцию по цифровому развитию

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств на заседании в Москве рассмотрит концепцию сотрудничества по цифровому развитию общества, сообщил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Москве 25 октября. В проект повестки дня включено 13 вопросов. Планируется, что в узком составе главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в формате СНГ и определят дату и место своей следующей встречи. На заседании в широком формате будут рассмотрены Концепция сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области цифрового развития общества и план первоочередных мероприятий по ее реализации, а также Стратегия обеспечения информационной безопасности государств - участников СНГ.

По словам Сергея Лебедева, концепция является очень важным документом, по значимости он находится на первом месте повестки дня. Предполагается, что выступит министр цифрового развития России Константин Носков.

"Это приоритетное направление в экономическом развитии всех государств СНГ. Я только что вернулся из Ашхабада, и там об этом шла речь, хотя тема не стояла в повестке дня, но в кулуарах об этом говорили, - сказал Сергей Лебедев. - Я думаю, что эта концепция будет способствовать укреплению взаимодействия стран СНГ в области цифрового развития".

Ожидается, что на заседании Совета глав правительств будут подписаны документы, регламентирующие сотрудничество стран Содружества в сфере стандартизации, ветеринарии, антимонопольного регулирования, развития радионавигации, рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств.

Кроме того, главы правительств подпишут документы, касающиеся совместного розыска военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979-1989 годах, поиска мест захоронений, эксгумации, идентификации останков и перезахоронения их на родине и др. Традиционно обширный блок документов, вносимых на рассмотрение глав правительств, будет посвящен вопросам финансового обеспечения деятельности органов СНГ.

В Исполнительном комитете СНГ в Минске сегодня проходит очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при уставных и других органах СНГ. Обсуждаются итоги заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ (Ашхабад, 10-11 октября) и задачи по реализации принятых документов.-0-