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Политика
02 декабря 2020, 19:51

Совет коллективной безопасности ОДКБ одобрил 15 документов

Фото из архива
Фото из архива

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, заседание которого состоялось сегодня в режиме видео-конференц-связи, одобрил 15 документов. Об этом сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

СКБ принял декларацию, в которой говорится, что ОДКБ за годы своего существования заняла достойное место в ряду авторитетных международных и региональных организаций, стала действенным фактором поддержания региональной стабильности и устойчивого развития. "Организация является эффективной многофункциональной структурой комплексного обеспечения коллективной безопасности и в полной мере отвечает целям укрепления мира, международной и региональной безопасности на основе общепризнанных норм и принципов международного права", - констатируется в документе.

Принято также заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства. В нем отмечается, что одной из главных задач человечества в XXI веке становится формирование условий, гарантий и перспектив гармоничного развития будущих поколений. "Убеждены, что у человечества есть возможность сообща обеспечить сохранение мира, стабильности и безопасности для всех, найти достойный ответ современным вызовам и угрозам. Решение стоящих перед человечеством задач возможно только в условиях справедливого и рационального миропорядка, базирующегося на общепризнанных принципах и нормах международного права", - подчеркивается в заявлении.

СКБ утвердил план развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы и новую антинаркотическую стратегию на 2021-2025 годы. "Стратегия позволит оперативно реагировать на изменение обстановки, связанной с незаконным распространением наркотиков на территории государств - членов ОДКБ, а также сократить масштабы незаконного оборота подконтрольных психоактивных соединений и их немедицинское потребление, - проинформировал пресс-секретарь.- Антинаркотическая стратегия определяет согласованные подходы заинтересованных компетентных органов в сфере противодействия наркоугрозе и основные направления сотрудничества между уполномоченными органами государств - членов ОДКБ".

Главы государств приняли решение о подписании соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (Коллективных сил), а также о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года. Изменения регламентируют вопросы участия Коллективных миротворческих сил ОДКБ в операциях ООН через соглашение с координирующим государством, в качестве которого Советом коллективной безопасности определяется одно из государств - членов ОДКБ.

При этом генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отметил, что в соответствии с приоритетами российского председательства проведена работа по развитию миротворческих сил ОДКБ. "В текущем году в состав миротворческих сил организации предполагается включить медицинский отряд специального назначения", - сказал Станислав Зась. Он сообщил, что продолжалась работа по совершенствованию системы коллективного реагирования на современные вызовы и угрозы. "Приоритетной задачей в этом направлении было наращивание совместных усилий по борьбе с терроризмом и связанным с ним экстремизмом. Реализуя приоритеты Российской Федерации, с целью перекрытия каналов вербовки, выезда/въезда граждан государств - членов организации для участия в террористической деятельности и нейтрализации ресурсной базы террористических организаций под эгидой ОДКБ в текущем году успешно проведена операция "Наемник", - напомнил генеральный секретарь ОДКБ.

Также было принято решение о дополнительных мерах по совершенствованию системы подготовки кадров для органов государственной власти стран - членов ОДКБ. СКБ ОДКБ утвердил бюджет организации на 2021 год.

По завершении работы сессии СКБ председательство в ОДКБ в следующем межсессионном периоде перешло к Таджикистану.

Сессия СКБ впервые прошла в режиме видео-конференц-связи, для этого также были задействованы возможности Центра кризисного реагирования ОДКБ. В мероприятии приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Главы государств обсудили состояние международной безопасности и вопросы дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, итоги реализации решений ноябрьской (2019 года) сессии Совета коллективной безопасности и уставных органов ОДКБ в межсессионный период, а также возможности развития и укрепления межпарламентского сотрудничества государств - членов ОДКБ. С информацией по этому вопросу выступил председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ, председатель Госдумы России Вячеслав Володин.-0-

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