Совет ООН по правам человека утвердил итоги универсального периодического обзора Беларуси

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет ООН по правам человека 16 марта утвердил итоги универсального периодического обзора Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.

"46-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ) утвердила доклад рабочей группы СПЧ по универсальному периодическому обзору (УПО) Беларуси третьего цикла, который состоялся 2 ноября 2020 года. К обзору Беларуси проявили интерес 92 государства, большинство из которых положительно оценили усилия нашей страны в осуществлении рекомендаций второго цикла обзора", - рассказали в пресс-службе.

По итогам третьего цикла обзора Беларусь приняла большую часть из предложенных государствами рекомендаций.

Беларусь остается приверженной процессу УПО, который выступает безальтернативным мониторинговым инструментом по вопросам развития и прав человека во всех государствах без исключения, основанном на конструктивном диалоге и сотрудничестве.-0-