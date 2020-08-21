Совет Парламентского собрания призвал мировое сообщество уважать суверенный выбор белорусского народа

21 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Парламентского собрания Союза Беларуси и России призвал мировое сообщество уважать суверенный выбор белорусского народа. Об этом говорится в заявлении Совета, опубликованном сегодня на сайте Госдумы РФ, сообщает БЕЛТА.

"Призываем все страны уважать суверенный выбор белорусского народа", - подчеркивается в документе.

В заявлении констатируется, что по итогам выборов 9 августа Президентом Республики Беларусь избран Александр Лукашенко. "Выборы были проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Беларуси. Они были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан Беларуси. За ходом избирательной кампании наблюдало значительное количество международных наблюдателей, в том числе от Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Межпарламентской ассамблеи СНГ. Фактов, ставивших под сомнение легитимность выборов Президента Республики Беларусь, не обнаружено", - отмечается в заявлении.

В Совете Парламентского собрания считают, что искусственное нагнетание ситуации вокруг итогов голосования противоречит букве и духу международного права.

"Заявляем о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства и выступаем против любых попыток дестабилизации общественно-политической обстановки в Республике Беларусь. Все вопросы должны решаться конструктивно, в рамках действующего правового поля. Уверены, что белорусский народ в этот ответственный момент проявит мудрость, сохранит мир и стабильность во имя процветания своей Родины", - говорится в документе.-0-