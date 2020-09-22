Совет постпредов СНГ обсудил в Минске подготовку к заседаниям СМИД и Совета глав государств

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при уставных и других органах СНГ прошло в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Постпреды стран Содружества обсудили подготовку к очередным заседаниям Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые в формате видеоконференции пройдут 15 и 16 октября соответственно, а также включенный в повестку дня по инициативе российского постпредства вопрос о подписании международных договоров на этих заседаниях.

Постоянные полномочные представители заслушали и обсудили информацию о практическом вкладе учрежденных в СНГ базовых организаций, а также созданных при них советов во взаимодействие в Содружестве. На заседании обсуждалась также реализация Договора о зоне свободной торговли: отмечена необходимость дальше устранять торговые барьеры между сторонами. Это должно послужить одним из важнейших условий экономического роста и развития взаимной торговли. Для ее либерализации решено продолжить мониторинг реализации положений договора и подготовку проекта Соглашения о свободной торговле услугами.

Кроме того, члены Совета постпредов обсудили выдвижение кандидатур от стран СНГ на должности генерального секретаря и глав институтов ОБСЕ. Также речь шла о реализации меморандума об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией.

На заседании согласованы кандидатуры глав миссий наблюдателей от Содружества на выборах Президента Таджикистана 11 октября и Президента Молдовы 1 ноября. Миссию в Таджикистане возглавит председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, а в Молдове - его первый заместитель Виктор Гуминский.

Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при уставных и других органах СНГ запланировано на 27 октября.-0-