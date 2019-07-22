Совет постпредов СНГ сформирует 26 июля проекты повесток заседаний СМИД и Совета глав государств

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоится 26 июля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Ожидается, что постоянные полномочные представители сформируют проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут в Ашхабаде 10 и 11 октября соответственно.

Планируется, что министры иностранных дел обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ, примут Программу действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран Содружества, рассмотрят вопросы об Играх стран СНГ, обеспечении информационной безопасности, создании Совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Кроме того, министры предварительно согласуют ряд документов, вносимых на рассмотрение президентов. Это прежде всего проект Обращения глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, а также документы, регламентирующие, в частности, сотрудничество в противодействии коррупции, борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, развитии информационного обмена между компетентными органами в сфере безопасности и правопорядка в вопросах борьбы с преступностью.

Ожидается, что заседание Совета глав государств СНГ начнется с обмена мнениями о взаимодействии в рамках Содружества и обсуждения вопроса о председательстве в СНГ в 2020 году. Помимо согласованных накануне министрами иностранных дел документов, на рассмотрение глав государств планируется внести проекты Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств Содружества и Конвенции о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

Членам Совета постпредов также будут представлены предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств Содружества, которое пройдет в Москве 25 октября. Кроме того, во время встречи будет рассмотрен совместный план мероприятий Исполнительного комитета СНГ, Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ по реализации поручений, исходящих из решений Совета глав правительств Содружества от 31 мая этого года, а также предложений, высказанных главами делегаций на заседании.-0-