Совет постпредов СНГ соберется в Минске 16 апреля

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится 16 апреля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

На встрече постпреды подведут итоги заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоялось 5 апреля в Москве, и наметят задачи по реализации принятых на СМИД документов.

Постоянные полномочные представители также обсудят деятельность Совета по автомобильному и городскому пассажирскому транспорту Координационного транспортного совещания стран Содружества, рассмотрят вопрос о проведении международных мероприятий с участием Исполнительного комитета СНГ.-0-