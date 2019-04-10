Совет постпредов СНГ соберется в Минске 16 апреля

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится 16 апреля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
На встрече постпреды подведут итоги заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоялось 5 апреля в Москве, и наметят задачи по реализации принятых на СМИД документов.
Постоянные полномочные представители также обсудят деятельность Совета по автомобильному и городскому пассажирскому транспорту Координационного транспортного совещания стран Содружества, рассмотрят вопрос о проведении международных мероприятий с участием Исполнительного комитета СНГ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3922 BYN
|2.385 BYN
|2.39 BYN
|USD
|2.1233 BYN
|2.117 BYN
|2.122 BYN
|RUB
|3.278 BYN
|3.276 BYN
|3.28 BYN