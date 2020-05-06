Совет Республики принял к сведению декрет о допмерах против перехода провинившихся руководителей на новые посты

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики сегодня на заседании принял к сведению декрет от 9 апреля 2020 года №1. Он направлен на совершенствование отдельных направлений в работе с кадрами, сообщила, представляя документ сенаторам, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Изменения вносятся в декрет №5 "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций". "Цель - безусловное выполнение требований главы государства о недопущении случаев пересаживания руководителей, освобожденных от должностей по дискредитирующим обстоятельствам", - проинформировала Ирина Костевич. Декрет №5 дополнен нормой, которая закрепляет обязанность Администрации Президента, Совета Министров, облисполкомов и Минского горисполкома, гор- и райисполкомов, местных администраций проводить в течение пяти лет мониторинг трудоустройства провинившихся руководителей.

"Принятие изменений в декрет №5 позволит более эффективно выстроить работу госорганов по соблюдению запрета на занятие руководящих должностей лицами, ранее освобожденными от высоких постов по дискредитирующим обстоятельствам, а в случае выявления фактов пересаживания - своевременно привлекать к ответственности лиц, виновных в нарушении требований декрета №5", - сказала министр.

Кроме того, по декрету №1 ряд действующих декретов главы государства приводится в соответствие с новациями закона по вопросам совершенствования трудовых отношений от 18 июля 2019 года. Они откорректированы, исходя из изменений в Трудовой кодекс, в том числе в связи с включением в него положений о применении контрактной формы найма.

Во время сегодняшнего заседания Совет Республики одобрил закон об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Сенаторы ратифицировали межправительственное белорусско-казахстанское соглашение о сотрудничестве в области миграции, второй дополнительный протокол к Всемирной почтовой конвенции, проект закона о присоединении Беларуси к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.-0-