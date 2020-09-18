Совет Республики: резолюция Европарламента по ситуации в Беларуси носит политизированный характер

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президиум Совета Республики на заседании рассмотрел вопрос о резолюции Европарламента по ситуации в Беларуси от 17 сентября и принял соответствующее заявление. Об этом БЕЛТА сообщили в Совете Республики.

"Президиум Совета Республики отмечает тенденциозный политизированный характер резолюции Европейского парламента по ситуации в Беларуси, которая представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела страны, - говорится в заявлении. - В резолюции бездоказательно отрицается очевидное - убедительная победа на выборах действующего Президента Беларуси, подтвержденная многочисленными национальными и международными наблюдателями, предпринимается попытка выдать меньшинство за большинство, неправомерно поддерживаются неконституционные действия и структуры. Резолюция наполнена многочисленными лживыми утверждениями и оценками, дезинформацией и неприкрытыми угрозами".

Вместо того чтобы заниматься проблемами своих стран, падением их экономик, ростом численности безработных, второй волной пандемии COVID-19, уносящей жизни многих людей, многотысячными протестными акциями, жестоко подавляемыми репрессивными органами, европарламентарии пытаются внести раскол в белорусское общество, дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Беларуси. Отсутствие объективной оценки положения в нашей стране не позволяет депутатам Европейского парламента предложить конструктивную повестку развития взаимодействия с Беларусью.

"Подчеркиваем, что белорусский народ самостоятельно разберется со всеми вопросами внутренней жизни своей страны, продолжит работать над эволюционным развитием экономики, политической системы, социальной и гуманитарной сфер. Мы готовы расширять взаимодействие с нашими европейскими партнерами, включая парламентариев, но будем это делать на равной и взаимоуважительной основе", - отмечается в заявлении.-0-

Савиных: резолюция Европарламента - яркий пример категоричности и политического высокомерия Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных подчеркнул: "Мы рассматриваем эту тенденцию как очевидное проявление системного кризиса, в котором находятся все европейские институты".

Володин: заявление Европарламента - попытка подменить собой народ Беларуси "Решение, которое было принято, - не только грубое вмешательство в дела суверенного государства, но и попытка подменить собой народ Беларуси", - заявил спикер Госдумы.