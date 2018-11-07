Советы безопасности Беларуси и Казахстана подписали план сотрудничества на 2019-2020 годы

7 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась 7 ноября в Астане встретился с помощником президента - секретарем Совета безопасности Казахстана Габитом Байжановым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.
Встреча состоялась накануне совместного заседания уставных органов и саммита ОДКБ.
Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия и подписали план сотрудничества аппаратов советов безопасности двух стран на 2019-2020 годы.-0-
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