Совместная работа сторон над союзными программами интеграции продолжается - посольство Беларуси в РФ

31 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совместная работа сторон над союзными программами интеграции продолжается в конструктивном ключе. Об этом говорится в поступившем в БЕЛТА сообщении посольства Беларуси в России.

"В связи с не совсем корректной интерпретацией рядом СМИ слов посла Беларуси в России Владимира Семашко в рамках состоявшегося визита в Воронежскую область посольство еще раз уточняет, что совместная работа сторон над союзными программами интеграции продолжается в конструктивном ключе. Ее результаты будут доложены главам государств, которые обсудят их в ходе очной встречи 9 сентября в Москве и примут решение по дальнейшим шагам", - подчеркнули в дипмиссии.-0-