Совместное заседание Совета постпредов и Комиссии по экономическим вопросам СНГ пройдет 25 марта

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ в режиме видеоконференцсвязи между штаб-квартирой СНГ в Минске и его отделением в Москве состоится 25 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Во время мероприятия планируется обсудить проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ, намеченного на 29 мая в Ташкенте, итоги деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ в 2019 году, а также деятельность Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса Содружества Независимых Государств.

Кроме того, члены Совета постпредов рассмотрят находящийся в их компетенции вопрос о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ.-0-