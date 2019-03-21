Совместное заседание Совета постпредов и Комиссии по экономическим вопросам СНГ пройдет 26 марта

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (КЭВ) состоится 26 марта в режиме видеоконференции между Исполнительным комитетом СНГ в Минске и его отделением в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Планируется обсудить проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, намеченного на 31 мая в Ашхабаде, а также ход подготовки к очередному заседанию Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 5 апреля в Москве.

Кроме того, члены Совета постпредов и КЭВ подведут итоги деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ в 2018 году и заслушают информацию о деятельности Совета по промышленной политике государств - участников СНГ по организации и координированию исполнения решений высших органов Содружества, которую представит член совета, заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь.-0-