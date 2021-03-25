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25 марта 2021, 13:09

Совместное заседание Совета постпредов СНГ и КЭВ состоится 29 марта

Фото из архива
Фото из архива

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ состоится 29 марта в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Мероприятие пройдет с использованием видеоконференцсвязи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В ходе мероприятия планируется сформировать проект повестки дня намеченного на 28 мая в Минске заседания Совета глав правительств СНГ, а также обсудить ход подготовки к очередному заседанию Совета министров иностранных дел Содружества, которое состоится 2 апреля в Москве.

Кроме того, члены Совета постпредов и КЭВ рассмотрят информацию об итогах деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ в 2020 году и заслушают отчет о деятельности Регионального содружества в области связи и Координационного совета государств СНГ по информатизации при Региональном содружестве в области связи.

На заседании планируется также рассмотреть информацию о плане мероприятий на 2021-2022 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией от 27 ноября 2018 года. Ожидается, что в ходе мероприятия будет одобрена дорожная карта по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств (18 декабря 2020 года) и Совета министров иностранных дел СНГ (10 декабря 2020 года).-0-

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