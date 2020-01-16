Спецпредставитель ОБСЕ призывает стороны конфликта в Донбассе усилить противоминную деятельность

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Хайди Грау призвала стороны конфликта усилить противоминную деятельность. Об этом дипломат заявила, подводя итоги сегодняшнего заседания ТКГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Главной причиной гибели среди гражданского населения остаются мины, констатировала Хайди Грау. "В этой связи призываю стороны усилить противоминную деятельность", - сказала она.

В 2019 году число гражданских жертв значительно уменьшилось и достигло самого низкого уровня с начала конфликта. В январе 2020 года по сравнению с концом 2019-го заметно сократилось число нарушений режима прекращения огня. Особенно важно отметить, что в прошлом году не погиб ни один ребенок, подчеркнула спецпредставитель.

Хайди Грау добавила, что приветствует состоявшийся в конце декабря обмен удерживаемыми. "Это стало большим прорывом и фактором, укрепляющим доверие между сторонами", - отметила она.

Сегодня состоялось первое в этом году заседание ТКГ и ее рабочих групп. "Наша работа была в основном ориентирована на имплементацию решений, закрепленных на "нормандском саммите" в Париже", - проинформировала Хайди Грау.

Основной темой дискуссии рабочей группы по безопасности было определение дополнительных участков разведения сил и средств. Гуманитарная рабочая группа подвела итоги обмена удерживаемыми, который состоялся 29 декабря 2019 года. Экономическая группа обсудила вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Политическая рабочая группа занималась вопросами особого статуса ОРДО и ОРЛО, имплементацией формулы Штайнмайера в украинское законодательство.

Следующее заседание ТКГ состоится 29 января.-0-