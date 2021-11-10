Спикер Госдумы РФ 2 декабря приедет в Минск, где пройдет сессия Парламентского собрания

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет 2 декабря в Минске. Об этом сообщил сегодня журналистам спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, информирует БЕЛТА.

"На заседании Парламентского собрания мы обсудим организационные вопросы, реализацию решений Высшего госсовета Союзного государства, ожидаем выступление госсекретаря Мезенцева. Также обсудим двойные стандарты со стороны европейских стран по отношению к беженцам, которые находятся на территории Беларуси", - сказал Вячеслав Володин.

По его словам, Совет Госдумы сегодня на заседании утвердил состав российской депутации в Парламентском собрании. "В нее войдут 24 депутата из 36 представителей Совета Федерации. Войдут представители всех фракций, уважаемые депутаты, имеющие опыт, представляющие регионы, граничащие с Беларусью, а также председатели комитетов, профиль которых соответствует программам, утвержденным Высшим госсоветом Союзного государства", - отметил Вячеслав Володин.

Как планируется, спикер Госдумы РФ примет участие в сессии Парламентского собрания в Минске.-0-