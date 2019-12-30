Срок безвизового режима въезда для граждан Беларуси во Вьетнам продлен до конца 2022 года

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок действия безвизового режима въезда для граждан Беларуси во Вьетнам продлен до конца 2022 года. Об этом МИД Беларуси сообщает на своей страничке в социальной сети Facebook, сообщает БЕЛТА.

"В преддверии Нового года продолжаем получать хорошие новости о расширении географии безвизовых поездок белорусов. В этот раз - из Социалистической Республики Вьетнам. Срок действия безвизового режима въезда для наших граждан продлен до 31 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство напоминает, что граждане Беларуси могут въезжать во Вьетнам и пребывать там сроком до 15 дней на основании действующих общегражданских паспортов, срок действия которых не менее 6 месяцев с даты въезда, и въездного/выездного билета.

При этом в МИД обращают внимание, что, по имеющейся информации, в соответствии с внутренним законодательством страны повторный въезд в безвизовом режиме во Вьетнам можно осуществить не ранее, чем через 30 дней после окончания предыдущего безвизового пребывания. Данное правило не распространяется на поездки при наличии виз.-0-