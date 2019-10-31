Сроки проведения Высшего госсовета СГ еще не определены - Рапота

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сроки проведения Высшего государственного совета Союзного государства еще не определены. Об этом сообщил сегодня журналистам государственный секретарь СГ Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

Скорее всего, это будет определяться после проведения Совета министров Союзного государства, пояснил Григорий Рапота.

По словам госсекретаря, предстоит рассмотреть бюджет Союзного государства на 2020 год на заседаниях Совета Министров и Парламентского собрания СГ. Оба мероприятия планируется провести в ноябре. Предполагается, что далее бюджет пойдет на утверждение Высшего госсовета. "Если в этом году не удастся его провести, то мы попросим наших президентов в рабочем порядке подписать бюджет с тем, чтобы мы с первого января могли работать", - сказал Григорий Рапота.

Как сообщалось, доходы бюджета Союзного государства в 2020 году составят 5 млрд 521 млн российских рублей. Ожидается, что его профицит будет 24,4 млн российских рублей.-0-