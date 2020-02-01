1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки и Беларусь приближаются к отмене санкций. Об этом Госсекретарь США Майкл Помпео заявил сегодня журналистам в Минске после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять и в результате чего. Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели", - сказал Майкл Помпео.

По его словам, ситуация с правами человека обсуждалась на его встрече с главой белорусского государства в числе прочих тем. "В Беларуси сделан значительный прогресс в этих вопросах. Дальнейший прогресс - это единственный способ снятия санкций", - отметил он.

Госсекретарь подчеркнул, что между Беларусью и США значительно улучшились дипломатические отношения. Он напомнил, что недавно белорусской стороной были сняты ограничения по количеству дипломатов в американском посольстве, а теперь страны намерены назначить своих послов. "Это уже полезно для США и Беларуси", - подчеркнул Майкл Помпео.

"Мы полностью поддерживаем желание Беларуси сделать свой выбор и сыграть конструктивную роль в регионе. Вы не должны поддаваться какой-то силе, а должны сами определять свои собственные приоритеты и что будет самое лучшее для вас", - добавил он.-0-