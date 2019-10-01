США планируют построить новое здание посольства в Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки планируют построить новое здание посольства в Беларуси. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью иноформагентству РБК, текст которого размещен на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, почему именно сейчас принято решение о взаимном возвращении послов США и Беларуси, министр сказал: "Нет ничего сверхнеобычного в том, что наша страна стремится иметь нормальные, сбалансированные отношения с ведущими государствами этого мира".

"Это ненормальное состояние, когда существуют неполноценные отношения между двумя государствами в нашем современном взаимосвязанном мире. Тем более, будем говорить откровенно, если нет нормальных отношений с государством, которое сегодня считается державой номер один в мире и, по крайней мере по моим личным оценкам, будет оставаться такой в ближайшие десятилетия, - пояснил он. - Мы заинтересованы в развитии нормальных отношений с США. Мы хотели бы уйти от той конфронтационной риторики, которая была присуща нашим отношениям, скажем, лет десять назад, когда по нашему настоянию послы были вынуждены уехать из обеих стран".

США являются для Беларуси емким рынком, поэтому есть интерес к налаживанию торгово-экономического сотрудничества. "Даже с учетом этих нескольких последних лет, связанных с оживлением позитивной атмосферы в наших отношениях, товарооборот в прошлом году составил более $700 млн. Рост приблизительно на 18%", - добавил министр.

"Мы заинтересованы и в нормальном политическом диалоге с Соединенными Штатами. Сегодня существует масса проблем, которые требуют прояснения ситуации. Допустим, вопрос, связанный с выходом из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Мы пытаемся понять кто прав, кто виноват, мы стараемся разобраться в этой ситуации. Без диалога здесь никак не получится. Потому что одна сторона упрекает другую в том, что она нарушает положения этого договора. Я не берусь сейчас говорить кто прав, кто виноват, я хочу лишь сказать, что мы заинтересованы в транспарентном открытом диалоге, в том числе и с могущественными державами этого мира, для того, чтобы нам самим ориентироваться лучше в той или иной ситуации. Поэтому мы очень заинтересованы в налаживании всестороннего сотрудничества с США", - сказал он.

Страны принципиально договорились о возвращении послов. Но это не произойдет быстро. Требуется еще выполнение ряда внутренних процедур, связанных с назначением полномочных и чрезвычайных представителей в обеих странах. "Соединенные Штаты планируют также построить новое здание посольства в Беларуси, потому что прежнее, по их мнению, не соответствует определенным условиям безопасности. Они ужесточили эти условия после известного теракта в Ливии в Бенгази", - пояснил Владимир Макей.-0-