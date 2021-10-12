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12 октября 2021, 19:58

Стали известны подробности злоупотреблений сотрудников системы ООН в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны подробности злоупотреблений сотрудников системы ООН в Беларуси - нецелевого использования финансовых средств персоналом представительства ООН, о чем ранее в интервью журналистам упоминал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Детали опубликованы на сайте Постоянного представительства Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с резолюцией 12/2 Совета ООН по правам человека (СПЧ) ежегодно выпускается доклад от имени генерального секретаря ООН "Сотрудничество с ООН, ее представителями и механизмами в области прав человека". "В доклад (A/HRC/48/28), подготовленный к 48-й сессии СПЧ (13 сентября - 8 октября текущего года), включена недостоверная информация о Сергее Дроздовском, возглавлявшем белорусское неправительственное учреждение "Офис по правам людей с инвалидностью", на что секретариату ООН было указано еще на этапе подготовки проекта доклада, - отмечается в сообщении белорусского постпредства. - ООН задолго до составления доклада A/HRC/48/28 владела предоставленной Республикой Беларусь детальной информацией о причинах начала уголовного расследования в отношении Сергея Дроздовского и была прекрасно осведомлена о том, что Сергей Дроздовский стал "жертвой" недопустимой, непрофессиональной и политически мотивированной деятельности сотрудников представительства ООН в Республике Беларусь".

Как утверждается в распространенном сообщении, назначенный Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека в офис Постоянного координатора ООН в Республике Беларусь советник по правам человека инициировал нецелевое использование финансовых средств УВКПЧ, которые предназначались для оказания юридической помощи лицам с инвалидностью или жертвам домашнего насилия.

В августе 2020 года, после организованных извне массовых беспорядков в Беларуси, которые последовали за объявлением результатов избирательной кампании, по инициативе и при дальнейшей поддержке чиновника ООН двумя сотрудниками офиса ООН в Беларуси при полном осознании ими неправомерности своих действий была разработана и реализована незаконная схема оплаты услуг адвокатов белорусским гражданам, которые не являются ни лицами с ограниченными возможностями, ни жертвами домашнего насилия. Эти граждане участвовали в противозаконных протестных акциях, направленных на подрыв государственности и свержение действующей власти. В результате были профинансированы адвокаты для защиты 23 граждан.

"Оформление платежных документов осуществлялось тайно, в обход официально согласованной деятельности, через вовлеченного в такую противоправную деятельность с его осознанного ведома Сергея Дроздовского, директора "Офиса по правам людей с инвалидностью", и при непосредственном участии юриста этого учреждения. Таким образом, белорусские граждане Сергей Дроздовский и юрист возглавляемого им учреждения с подачи и при участии ряда сотрудников представительства ООН в Беларуси провели финансовую махинацию со средствами ООН, выделенными для государства на оказание помощи инвалидам и жертвам домашнего насилия, что является уголовно наказуемым деянием", - отмечают в постпредстве.

Сергею Дроздовскому и его сотруднику предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц). К ним была применена мера пресечения, связанная с ограничением свободы. При этом Сергей Дроздовский с учетом его инвалидности находился под домашним арестом. С 30 июля 2021 года в отношении этих граждан мера пресечения изменена, они находятся на свободе. "Соответственно утверждения о жестоком обращении в отношении Сергея Дроздовского являются такой же откровенной ложью, как и вся иная информация, представленная в докладе A/HRC/48/28", - делают вывод белорусские дипломаты.

Отмечается, что Беларусь как добросовестный партнер не предавала публичной огласке факт злоупотребления финансами со стороны отдельных сотрудников ООН, несмотря на то, что выявленные факты нанесли серьезнейший ущерб доверительным и устойчивым прежде взаимоотношениям Беларуси с ООН. "Только желанием угодить западным донорам, развернувшим агрессивную антибелорусскую кампанию в ООН, можно объяснить включение в доклад A/HRC/48/28 информации о Сергее Дроздовском как о лице, преследуемом за сотрудничество с ООН, - подчеркивается в сообщении. - Решив заработать карьерные очки на "белорусской теме", отдельные сотрудники ООН извращают факты и вводят в заблуждение мировое сообщество, вероятно, рассчитывая на то, что порочащие ООН нелицеприятные и недопустимые вещи не выйдут наружу".

При этом факты, подчеркивают дипломаты, говорят сами за себя: международный чиновник ООН, выполнявший функции советника по правам человека в представительстве ООН в Беларуси, проявил политическую пристрастность, спровоцировал нарушение национального законодательства гражданами Беларуси, тем самым грубо нарушил принципы поведения персонала ООН, закрепленные в положении о персонале ООН. Однако это никак не отразилось на его карьере. В последующем он был трудоустроен в системе УВКПЧ.

В постпредстве напомнили, что пункты 1.4, 1.5 и 1.8 положения о персонале Организации Объединенных Наций, утвержденное резолюцией ГА ООН 590 (VI) от 2 февраля 1952 года, предусматривают, что сотрудники ООН не могут заниматься деятельностью, несовместимой с надлежащим выполнением их обязанностей, должны воздерживаться от всех действий, которые могут неблагоприятно отразиться на их статусе, должны соблюдать крайнюю сдержанность во всех вопросах, касающихся их служебных обязанностей. При этом иммунитеты и привилегии, присвоенные Организации Объединенных Наций в силу статьи 105 устава, не могут служить оправданием для тех сотрудников, которые пользуются ими для уклонения от выполнения своих личных обязательств или несоблюдения законов и полицейских правил государства пребывания.

"К сожалению, сегодня секретариат ООН штампует доклады, полностью отвечающие политическим задачам Запада, невзирая на позицию других государств, в ущерб реальным фактам и даже собственному имиджу. Тем самым секретариат ООН становится проводником предвзятой, однобокой и разъединительной повестки. Нельзя допускать раскола в ООН. Деление государств с подачи коллективного Запада на "хороших" и "плохих" чревато гибелью Организации и полным демонтажом многосторонней дипломатии", - заключили в постпредстве.-0-

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