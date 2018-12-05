Статус главы японской дипмиссии в Беларуси в 2019 году будет повышен до посла

5 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. С 2019 года статус главы японской дипломатической миссии в Беларуси будет повышен до Чрезвычайного и Полномочного Посла, в настоящее время посольство возглавляет временный поверенный в делах Японии в Беларуси. Об этом сообщил сегодня на торжественном мероприятии по случаю 85-й годовщины Дня рождения Императора Японии председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Рахманов, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель постоянной комиссии отметил позитивную динамику белорусско-японского сотрудничества во всех сферах, в том числе в экономике. В качестве примеров Сергей Рахманов назвал несколько проектов, которые Япония и Беларусь будут осуществлять совместно. В частности, по его словам, с участием японских инвестиций планируется крупный производственный проект на Белорусском металлургическом заводе.

Кроме того, перспективным является сотрудничество в сфере высоких технологий: Беларусь и Япония реализуют проект по моделированию природных катастроф с использованием искусственного интеллекта.

Говоря о двусторонних контактах, Сергей Рахманов отметил, что сейчас готовится визит высокого уровня.

Временный поверенный в делах Японии в Беларуси Хироки Токунага подчеркнул, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами и охватывают все новые области взаимодействия. Он обратил внимание, что в этом году в полтора раза увеличилось количество посетивших Японию белорусов. Дипломат выразил мнение, что туризму белорусских граждан поспособствуют предстоящие в 2020 году в Токио Олимпийские игры, а также Всемирная выставка в 2025 году.

Хироки Токунага обратил внимание на тот факт, что японское правительство на протяжении последних 14 лет на постоянной основе оказывает грантовую помощь Беларуси, в частности, пострадавшим чернобыльским районам. Особое внимание дипломат также акцентировал на эффективном взаимодействии Беларуси и Японии на международной арене.-0-