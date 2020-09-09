Статус наблюдателя при ЕАЭС Узбекистану может быть предоставлен до конца года

9 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе может быть предоставлен Узбекистану до конца текущего года. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно Высший Евразийский экономический совет заседает к концу года, мы планируем, что в этом году эта традиция не будет нарушена, - сказала Ия Малкина. - В том числе предполагаем, что вопрос о предоставлении Узбекистану статуса наблюдателя при ЕАЭС также будет рассмотрен главами государств".-0-