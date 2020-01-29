Стороны конфликта в Украине обсуждают дополнительные участки разведения сил

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа по безопасности ТКГ сегодня на переговорах в Минске продолжила дискуссию по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Эта тема будет на повестке дня и на следующем заседании, сообщила журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Хайди Грау, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня заседание ТКГ и ее рабочих групп, по словам спецпредставителя, были ориентированы в основном на имплементацию итогов "нормандского саммита" в Париже. Оценивая общую ситуацию безопасности в зоне конфликта, Хайди Грау отметила, что число нарушений режима прекращения огня в январе остается ниже среднего уровня прошлого года. "Однако число жертв среди гражданского населения, согласно данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, по сравнению с концом прошлого года возросло. Помимо обстрелов главной причиной остаются мины", - сказала она. Дипломат призвала стороны принять все необходимые меры по соблюдению режима прекращения огня и усилению противоминной деятельности. Она подчеркнула необходимость обеспечить безопасность и надежный доступ СММ ОБСЕ согласно ее мандату. Все это является ключевыми условиями для предупреждения гражданских жертв и для мирного решения конфликта.

Гуманитарная подгруппа сконцентрировалась на теме пропавших без вести. "До сих пор остается открытым вопрос предоставления полного и безусловного доступа ко всем удерживаемым лицам Международному комитету Красного Креста, а также другим международным организациям, как было согласовано лидерами "нормандской четверки", - добавила дипломат.

В центре внимания экономической рабочей группы сегодня были вопросы водоснабжения через линию соприкосновения. Обсуждались выплаты пенсий и мобильная связь. Политическая подгруппа продолжила дискуссию по вопросам, связанным с особым статусом ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей), а также с имплементацией формулы Штайнмайера в украинское законодательство.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы состоится 12 февраля.-0-