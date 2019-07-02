Стороны конфликта в Украине продолжат обсуждать заключение "хлебного перемирия" - Сайдик

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стороны конфликта в Украине продолжат обсуждать заключение "хлебного перемирия", они подтвердили его необходимость. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Спецпредставитель напомнил, что 26 июня началось разведение сил и средств у Станицы Луганской. "На предыдущей неделе мы стали свидетелями процесса разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Он стал долгожданным и действительно важным шагом. Он явно доказывает, что при наличии желания достигнутые договоренности можно быстро воплотить в жизнь. Это внушает надежду и оптимизм для нашей дальнейшей работы", - сказал Мартин Сайдик.

Сегодня на переговорах в Минске в рабочей группе по безопасности ключевой темой было разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. "Что касается так называемого хлебного перемирия, стороны вновь подтвердили его необходимость и согласились продолжить обсуждение этого вопроса на следующем заседании", - проинформировал Мартин Сайдик.

Он также выразил признательность сторонам за их решительные шаги в части отвода вооружений и сил. "Меня особенно впечатлило личное присутствие Леонида Кучмы в Станице Луганской во время разведения сил и средств", - отметил дипломат и высказал благодарность также сотрудникам СММ ОБСЕ.

Экономическая рабочая группа среди прочих тем сегодня уделила особое внимание вопросам водоснабжения по обе стороны от линии соприкосновения и, в частности, финансовому положению на предприятии "Вода Донбасса". Гуманитарная подгруппа продолжила дискуссию по вопросам обмена удерживаемыми в связи с конфликтом.

Отвечая на вопрос о передаче представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР украинской стороне четырех пленных, которая прошла 28 июня в Национальном аэропорту Минск, Мартин Сайдик сказал, что приветствует подобные шаги. "Я приветствую любые прозрачные усилия сторон, направленные на освобождение удерживаемых, как это предусмотрено минскими соглашениями. И я искренне рад по этому поводу", - отметил он.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы состоится в Минске 17 июля.-0-