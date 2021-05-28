Странам СНГ для преодоления последствий пандемии нужно активизировать отраслевое сотрудничество - Головченко

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам СНГ для преодоления последствий пандемии необходимо активизировать отраслевое сотрудничество. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Совета глав правительств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пандемия привела к негативным экономическим тенденциям во всем мире, в том числе и в нашем регионе. По итогам 2020 года снизился ряд основных экономических индикаторов стран Содружества, среди которых совокупный валовый внутренний продукт - 97% к уровню 2019 года, объем инвестиций в основной капитал - 93,9%, импорт - 91,8%, экспорт - 81,7%. Эксперты уже называют текущий глобальный кризис худшим со времен Второй мировой войны. Но, как известно, любой кризис рано или поздно заканчивается восстановлением и подъемом. Вопрос в том, как быстро мы сможем восстановиться и в каком темпе начнем прирастать", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр Беларуси отметил, что в последнее время был принят ряд важных решений и документов. В первую очередь это касается концепции развития Содружества и Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. "Если мы действительно хотим не догонять кого-то, а реально вырваться вперед, необходимо принципиально пересмотреть подходы к нашему взаимодействию, отказаться от практики безусловного протекционизма в пользу дальнейшего развития торговли, снятия существующих ограничений, активизации многосторонних связей и повышения потенциала сотрудничества. Поэтому хотелось бы ориентировать Исполком СНГ на обеспечение значительной активизации отраслевых органов сотрудничества. Они должны задавать тон и направленность дальнейших совместных действий", - подчеркнул он.

Роман Головченко также обратил внимание на один из ключевых тезисов белорусского председательства в СНГ - сопряжение интеграционных процессов в Евразийском регионе. "Наше сотрудничество в Содружестве осуществляется по принципу разноуровневой и разноскоростной интеграции. Мы были бы рады расширению членства в Евразийском экономическом союзе. Но и без оформления такого членства у нас очень большие перспективы для расширения взаимодействия", - подчеркнул он.-0-

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