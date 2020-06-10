Страны должны совместно преодолевать новые вызовы - Цуй Цимин

В нынешних сложных условиях страны должны объединяться и сообща преодолевать новые вызовы современности. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин, рассказывая о новых задачах китайской дипломатии на данном этапе, противоэпидемиологическом международном сотрудничестве Китая и значимости совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь".

"О чем бы сейчас ни говорили - о политике или экономике - тема коронавируса всегда сопутствующая. Самый важный вывод, который можно сделать в связи с эпидемией коронавируса нового типа, - все страны должны рука об руку строить сообщество единой судьбы человечества, - убежден Цуй Цимин. - Совершенно очевидно, что народы всех стран мира как никогда взаимосвязаны и взаимозависимы в защите жизни и здоровья людей".

Посол подчеркнул, что вирус не знает границ и национальностей и бросает вызов всему человечеству. При этом Цуй Цимин обратил внимание, что "политические манипуляции лишь дают вирусу благоприятную возможность разбить каждого поодиночке".

"Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно обращал внимание, что вирус - общий враг человечества, а сильнейшим оружием над вирусом станут солидарность и сотрудничество. Эпидемия ценой человеческих жизней учит нас, что страны должны преодолеть географические, этнические, исторические, культурные различия и даже различия в социальных строях и рука об руку строить сообщество единой судьбы человечества и совместно защищать нашу планету", - сказал дипломат.

Помощь друг другу во время пандемии

Цуй Цимин отметил, что в трудный момент борьбы с эпидемией Китай получил помощь и поддержку международного сообщества, в том числе от Беларуси. "Китайская сторона никогда об этом не забудет и благодарна за это. Для реализации концепции сообщества единой судьбы человечества в последние месяцы Китай запустил крупнейшую с момента образования республики глобальную чрезвычайную гуманитарную кампанию. Мы предоставили экстренную помощь почти 150 странам и 4 международным организациям, в том числе помогли им срочно решить имеющиеся проблемы. По инициативе КНР были организованы тематические видеоконференции экспертов в области здравоохранения для более чем 170 стран. Китай безоговорочно поделился собранным опытом в области диагностики, лечения, профилактики и контроля", - обратил внимание Цуй Цимин.

Особые слова благодарности он высказал руководству Беларуси за взаимодействие и поддержку в трудную минуту борьбы с инфекцией.

Посол также рассказал, что Китай при соблюдении всех стандартов качества наладил масштабное производство медицинских средств и оборудования, востребованных во всем мире. Только медицинских масок и защитной одежды было экспортировано 56,8 млрд и 250 млн соответственно. "Китайский народ - благодарный народ, который не остается в долгу перед странами, дружественными с Китаем. В то же время КНР стремится помогать другим, и когда у друзей возникают проблемы, мы никогда не остаемся в стороне", - сказал дипломат.

Цуй Цимин отметил: "Китай также понимает, что некоторые политические силы сфабриковали различные негативные интерпретации намерений нашей страны. Все, что сделал Китай, никогда не преследовало никаких геополитических целей, никогда не имело никаких экономических расчетов и никогда не устанавливало никаких политических условий".

Глава дипломатической миссии заверил: "Единственная наша цель заключается в том, чтобы максимально спасти жизни и помогать людям. Мы неизменно убеждены в том, что сдерживание распространения эпидемии лишь в одной стране - это не конец эпидемии, настоящая победа наступит только тогда, когда инфекция будет пресечена во всех странах. Мы готовы продолжать оказывать помощь в пределах наших возможностей нуждающимся странам, осуществлять углубленное международное противоэпидемическое сотрудничество для окончательной победы человечества над пандемией". При этом посол подчеркнул, что мир уже не будет прежним, но необходимо двигаться вперед. "Китайские социальная система и система управления выдержали всестороннюю проверку на прочность. Из эпидемии китайская экономика выйдет более устойчивой и мощной, народ будет более сплоченно и уверенно идти по пути социализма с китайской спецификой и продолжать процесс великого возрождения китайской нации", - заметил он.

Адаптация дипломатических служб к решению новых проблем

Цуй Цимин подчеркнул, что "всестороннее построение среднезажиточного общества - это 100-летняя цель Китая, искоренение бедности - мечта тысячелетия Китая". Эти две исторические задачи являются ориентиром национальных усилий Китая в 2020 году и задачами китайских дипломатических сотрудников.

"Развитие дипломатической службы Китая должно быть адаптировано к новой ситуации и решению новых проблем, с постепенным созданием более благоприятных условий для возобновления межгосударственных обменов, - продолжил посол. - Мы должны принять эффективные меры для укрепления взаимовыгодного международного сотрудничества, общего развития Китая и мира. А также продвигать международные контакты для сокращения уровня бедности, вносить еще больший вклад в реализацию глобальной повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года". По словам Цуй Цимина, китайская дипломатия на фоне постоянной борьбы с эпидемией намерена сосредоточить внимание на пяти приоритетных задачах. В частности, содействовать внутреннему развитию, поддерживать стабильность глобальной промышленной цепочки и цепочки поставок, стимулировать торговлю и инвестиции, противостоять прессингу, обусловленному нисходящей тенденцией роста мировой экономики.

"Стоит задача твердо защищать государственные интересы, интересы национального суверенитета, безопасности и развития и решительно сдерживать попытки вмешательства внешних сил во внутренние дела Китая", - заявил Цуй Цимин.

Он обратил внимание на необходимость углублять партнерские отношения, развивать отношения с крупными державами на основе сохранения стабильности, углублять точки соприкосновения государственных интересов с соседними странами, укреплять сплоченность и дружбу с другими партнерами. Цуй Цимин рассказал также о намерении Китая твердо отстаивать мультилатерализм, продвигать глобальное управление системы здравоохранения, поддерживать роль ВОЗ в глобальном противоэпидемическом сотрудничестве.

Дипломат подчеркнул, что важным является расширение международного сотрудничества в области профилактики и борьбы с эпидемией, взаимодействия в сфере здравоохранения в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

"Министр иностранных дел КНР и член Госсовета Ван И на 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в своем выступлении перед китайскими и зарубежными средствами массовой информации на тему "Внешняя политика и международные отношения Китая" большое внимание уделил позиции центрального правительства в отношении законодательства о национальной безопасности Гонконга. Было заявлено, что дела Гонконга - это внутренние вопросы Китая, никакие попытки вмешательства извне недопустимы. Более того, невмешательство во внутренние дела входит в основополагающие нормы международных отношений, которые подлежат соблюдению всеми странами".

Китай продолжит строить "Пояс и путь" совместно с другими странами

Цуй Цимин подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация оказала определенное влияние на сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь", но оно носит временный характер. "С точки зрения общей и долгосрочной перспектив, пройдя через борьбу в условиях эпидемии, фундамент для совместного строительства инициативы станет прочнее, а перспективы - более широкими. В течение последних семи лет Китай подписал документы о сотрудничестве в рамках "Одного пояса и одного пути" со 138 странами, совместно запустил более 2 тыс. проектов сотрудничества и решил проблему трудоустройства огромного количества людей", - сказал он.

Дипломат обратил внимание, что во время эпидемии многие инфраструктурные проекты этой инициативы сыграли важную роль в борьбе с эпидемией. Например, на фоне крупномасштабной приостановки в мире авиаполетов количество поездов по маршруту Китай - Европа с января по апрель увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Посол также подчеркнул, что за последние семь лет совокупный товарооборот Китая со странами, проходящими вдоль маршрута инициативы "Один пояс, один путь", превысил $7,8 трлн, а прямые инвестиции в эти государства - $110 млрд. Несмотря на негативное влияние эпидемии, инвестиции Китая в страны инициативы увеличились на 11,7% в I квартале этого года, а объем торговли возрос на 3,2%.

"Мы также будем усердно работать над продвижением цифрового Шелкового пути, созданием новых точек роста для экономического развития стран и приданием нового импульса восстановлению мировой экономики", - сообщил глава дипломатической миссии. Посол Китая подчеркнул, что глобализация является необратимой тенденцией развития мира и мощным импульсом прогресса человечества. Он также выразил уверенность в больших перспективах развития белорусско-китайского всестороннего взаимодействия.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-