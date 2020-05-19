Страны ЕАЭС проведут дополнительные консультации с Кубой перед предоставлением ей статуса наблюдателя

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза проведут дополнительные консультации с Кубой перед предоставлением ей статуса государства - наблюдателя при объединении. Такое решение принято сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал на заседании председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, Куба проявляет очень большой интерес к сотрудничеству с ЕАЭС практически с момента создания объединения. С 2018 года кубинское правительство сотрудничает с ЕЭК на основе меморандума о взаимопонимании. Вопрос о предоставлении стране статуса наблюдателя обсуждался комиссией уже дважды.

"Беларусь, Кыргызстан и Армения согласны на предоставление Кубе статуса наблюдателя. Казахстан высказался за проведение дополнительных консультаций с кубинской стороной. Россия также предложила провести консультации, чтобы уточнить все аспекты", - сказал Михаил Мясникович.

Во время саммита президенты Казахстана и России пояснили свои позиции. По мнению Президента Казахстана, у Гаваны пока нет полного понимания о статусе и правах государства - наблюдателя при ЕАЭС. К тому же, считает он, необходимо в целом разработать критерии к статусу наблюдателя, чтобы у стран не возникало иллюзий, что с его получением они могут претендовать на все привилегии и льготы в ЕАЭС. "Надо четко расчертить права и обязанности, как во всех международных организациях", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Владимир Путин отметил, что Россия в целом поддерживает заявку Кубы, но хочет понять ожидания кубинских друзей от получения статуса наблюдателя при ЕАЭС.-0-