Страны ОДКБ будут принимать совместные меры по диверсификации продукции национальных предприятий ВПК

27 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Организации Договора о коллективной безопасности намерены совместно принимать меры в области диверсификации продукции национальных предприятий и организаций военно-промышленных комплексов. Решение об этом принято сегодня на ХVIII заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Участники заседания рассмотрели результаты деятельности комиссии по реализации решений ХVII заседания МКВЭС, прошедшего в сентябре 2019 года в Ереване (Армения). По итогам обсуждения вопросов повестки дня приняты решения по дальнейшему развитию многостороннего взаимодействия в области военно-экономического сотрудничества в рамках ОДКБ. В частности, в данных решениях нашли отражение вопросы организации и проведения совместных НИОКР по разработке и модернизации продукции военного назначения, осуществления совместных мер в области диверсификации продукции национальных предприятий и организаций оборонно-промышленных (военно-промышленных) комплексов государств - членов ОДКБ", - проинформировал пресс-секретарь.

Утвержден также план работы МКВЭС на 2021 год. Принято решение провести очередное заседание комиссии в сентябре 2021 года в Беларуси.

Заседание, которое впервые прошло в режиме видеоконференцсвязи, состоялось под председательством вице-премьера России Юрия Борисова с участием всех руководителей национальных частей комиссии, а также заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова.-0-