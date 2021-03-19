Страны ОДКБ готовят заявление о недопустимости иностранного вмешательства в избирательные процессы

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ готовит заявление о недопустимости иностранного вмешательства в избирательные процессы государств организации. Об этом журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Сегодня он принял участие в заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Прошедшие в 2020 и 2021 году выборы в наших странах, включая и Беларусь, продемонстрировали зрелость и устойчивость избирательных систем наших государств. Выборы состоялись свободными, открытыми, в конкурентной борьбе, в соответствии с национальными законодательствами и универсальными международными обязательствами, которые есть у каждой из стран - членов ОДКБ", - рассказал Сергей Рачков.

Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков

Вместе с тем отмечалось вмешательство отдельных иностранных государств и представителей в избирательные процессы. "Мы считаем такие подходы недопустимыми, особенно недопустимо то, что этими структурами активно используются информационные ресурсы, социальные сети для того, чтобы убедить в первую очередь иностранную общественность в недемократическом характере избирательных систем в наших странах. Мы категорически отвергаем такие подходы. И особое внимание нужно уделить тому, что информационные ресурсы, социальные сети сейчас начинают использовать политическую цензуру онлайн-контента. Таким образом идет прямое или косвенное вмешательство в избирательные процессы наших стран", - отметил сенатор.

По его словам, парламентарии хотели бы привлечь внимание международных организаций, включая парламентские к объективной оценке действий руководителей таких информационные ресурсов, которые фактически вмешиваются в избирательные процессы стран ОДКБ.

"Мы сегодня пока говорим не о мерах, а высказываем свою обеспокоенность тем, что мы наблюдали в 2020 году и начале 2021-го. Состоялись выборы в Казахстане, Кыргызстане, сейчас планируется проведение референдума в Кыргызстане. Мы готовим это заявление, которое будет рассматриваться на заседании Совета ПА ОДКБ в конце марта в Душанбе. Уверен, что руководители и парламентские делегации, которые будут участвовать в заседании Совета ПА ОДКБ, рассмотрят это заявление и также обсудят возможные меры противодействия таким явлениям", - добавил Сергей Рачков.-0-

Член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Дик

Заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич

Фото Николая Петрова