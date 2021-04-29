Страны ОДКБ намерены координировать деятельность по созданию надежной системы биологической безопасности

29 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности намерены координировать деятельность по созданию надежной системы биологической безопасности. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам прошедшего сегодня в Душанбе заседания Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ.

"Секретари советов безопасности уделили внимание координации деятельности государств - членов ОДКБ с целью создания надежной системы биологической безопасности, - проинформировал пресс-секретарь. - Стороны условились разрабатывать совместные практические меры по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с воздействием опасных биологических факторов".

Заседание КССБ ОДКБ прошло в узком составе и в формате пленарного заседания, были подписаны семь важных документов, касающихся развития системы коллективной безопасности в политической и военной сферах, а также в области противодействия современным вызовам и угрозам.

Среди одобренных документов - план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современным вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами. Реализация этого плана направлена на повышение уровня технического оснащения компонентов войск (Коллективных сил) ОДКБ, а также формирований специального назначения, входящих в КСОР. Документ планируется вынести на сессию Совета коллективной безопасности для рассмотрения главами государств. Также подписано решение Совета министров обороны и Комитета секретарей совбезов о типовых структуре и штате командования Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

КССБ одобрил план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 год. Также был одобрен план консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на второе полугодие 2021-го - первое полугодие 2022 года. Документ служит основанием для консультаций по вопросам политического и военного сотрудничества, а также в области противодействия вызовам и угрозам.

КССБ одобрил проект соглашения по вопросам юрисдикции и правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов ОДКБ.

Цель документа заключается в создании механизма сотрудничества компетентных органов государств ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) - по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности.

"В мае 2022 года, как вы знаете, наша организация будет отмечать 30 лет со дня подписания основополагающего нашего документа - Договора о коллективной безопасности - и 20-летие создания самой ОДКБ, - сказал по итогам заседания генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. - КССБ одобрил соответствующий план мероприятий, посвященных этому большому юбилею. Он предусматривает проведение различных организационных, внешнеполитических, военно-технических, военно-экономических, культурно-просветительских, научно-практических и иных мероприятий".

Следующее заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ запланировано также в Таджикистане накануне сессии Совета коллективной безопасности в IV квартале 2021 года.-0-