Страны ОДКБ намерены усилить координацию операций спецслужб

29 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Организации Договора о коллективной безопасности намерены усилить координацию операций спецслужб. Об этом сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам состоявшейся сегодня в Душанбе встречи председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, президента Таджикистана Эмомали Рахмона с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ.

На встрече Эмомали Рахмон отметил, что в связи со сложной ситуацией в мировом сообществе, обострением современных угроз и вызовов, их влиянием на безопасность государств ОДКБ, ростом международной напряженности из-за геополитической конкуренции, других угроз безопасности и стабильности необходимо укреплять сотрудничество в ОДКБ. Предметом обсуждения также стала текущая ситуация в соседнем с Таджикистаном Афганистане.

"Обсуждались вопросы, связанные с борьбой с другими угрозами, в том числе с негативными последствиями пандемии COVID-19, острым глобальным социально-экономическим и финансовым кризисом, их влиянием на безопасность и экономику стран, биобезопасностью и незаконным оборотом наркотиков, - проинформировал пресс-секретарь. - При этом стороны посчитали необходимым активизировать совместную деятельность государств ОДКБ, координирование операций спецслужб, в том числе в борьбе против киберпреступности".-0-