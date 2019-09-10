Страны ОДКБ провели консультации по повестке сессии Генассамблеи ООН

10 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны ОДКБ провели сегодня в Москве консультации по вопросам повестки дня предстоящей 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Представители внешнеполитических ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в традиционной дружественной атмосфере провели обстоятельный обмен мнениями в целях координации позиций и взаимодействия по актуальным вопросам, стоящим на повестке дня предстоящей 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, - отметил пресс-секретарь. - Особое внимание было уделено вопросам антитеррористической работы в ООН и вклада ОДКБ в международные усилия на этом направлении, развития ситуации в Афганистане и вокруг него, участия ОДКБ в миротворческой деятельности ООН".

Состоялся также обмен мнениями по проектам совместных заявлений, которые государства - члены ОДКБ планируют принять во время 74-й сессии Генассамблеи ООН.-0-