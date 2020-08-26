Страны ОДКБ провели консультации по совместному материально-техническому обеспечению Коллективных сил

26 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Центре кризисного реагирования ОДКБ состоялись консультации по согласованию проекта соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (Коллективных сил) ОДКБ. Информация об этом размещена на сайте ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

"Документ разрабатывается для правового регулирования вопросов организации и осуществления материально-технического и медицинского обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ при совместном решении ими задач по обеспечению коллективной безопасности, а также в ходе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, - говорится в сообщении. - С учетом предложений, высказанных в ходе консультаций, Объединенный штаб ОДКБ и Секретариат организации доработают проект соглашения и направят его на рассмотрение Постоянного совета ОДКБ".

В мероприятии, проведенном в режиме видеоконференции, приняли участие эксперты заинтересованных министерств и ведомств государств - членов организации, Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ. Наряду с представителями оборонных ведомств в консультациях участвовали специалисты министерств иностранных дел и здравоохранения.-0-