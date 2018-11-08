Страны ОДКБ считают необходимым сохранить ДРСМД - Лавров

8 ноября, Астана /БЕЛТА - ТАСС/. Страны Организации Договора о коллективной безопасности придерживаются общей позиции о необходимости сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), такой тезис закреплен в декларации, выносимой на рассмотрение глав государств организации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы обсуждали это вчера на встрече министров иностранных дел. Обсуждали подробно. У нас общая позиция, которая заключается в том, что договор является одним из важнейших инструментов по поддержанию международной безопасности и стабильности и что его важно сохранить", - сказал Сергей Лавров журналистам.

Он напомнил, что соответствующее заявление было принято летом этого года на совете министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате. В нем отмечалось, что нарушения ДРСМД допускают США, в то время как Россия, Беларусь и Казахстан полностью выполняют соглашение.

"Сегодня выносим на рассмотрение глав государств проект декларации, которая в целом охватывает все сферы компетенции нашей организации и в которой есть специальный тезис о необходимости сохранения жизнеспособности этого договора", - добавил министр.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД, так как Россия якобы его нарушает.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования.-0-