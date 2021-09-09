Страны ОДКБ в связи с ситуацией в Центральной Азии намерены дополнительно оснастить КСОР современным вооружением

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государства Организации Договора о коллективной безопасности намерены дополнительно оснастить Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР ОДКБ) современными образцами вооружения и техники. Соответствующий план оснащения КСОР ОДКБ планируется принять на очередной сессии Совета коллективной безопасности 16 сентября в Таджикистане. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков по итогам заседания Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании обсуждалась в том числе и ситуация в регионе Центральной Азии. По данной теме высказался российский вице-премьер, председатель межгосударственной комиссии Юрий Борисов. "Он сказал очень правильно: важно нам сейчас сосредоточиться на реализации плана оснащения КСОР современными образцами вооружения и техники. Такой план уже согласован, одобрен министрами обороны, секретарями советов безопасности и 16 сентября он будет представлен главам государств на утверждение", - рассказал Валерий Семериков.

По его словам, внимание руководителей национальных частей межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству было акцентировано на том, чтобы "не раскачиваться, а приступить к реализации этого плана". К этому подталкивает напряженная обстановка в Центрально-Азиатском регионе.

В числе важных вопросов, которые обсуждались на заседании в Минске, были также перспективы и стратегия интеграции и кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса стран ОДКБ. По словам замгенсекретаря ОДКБ, данные документы предварительно одобрены и после согласования будут вынесены на рассмотрение глав государств организации.

Речь шла и об организации военно-технического форума ОДКБ. "Если образно говорить, будем проводить выставку средств обеспечения безопасности в формате ОДКБ, где будут принимать участие предприятия оборонно-промышленных комплексов всех наших государств. Это основа выставки. Плюс будем привлекать третьи страны, в том числе задействовать механизм партнерства и наблюдательства", - отметил Валерий Семериков.

Как рассказал журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус, в повестке дня заседания комиссии была и тематика создания странами ОДКБ совместной военно-технической продукции. "Работа в этом плане развернута очень широко, - сказал он. - По понятным причинам у разных стран ОДКБ разный потенциал военно-технического сотрудничества. На сегодняшний момент одна из ключевых целей, которые мы преследуем, - создание совместного продукта, используя компетенции и военно-техническое сотрудничество, которые есть у стран - участниц ОДКБ".-0-

Фото Рамиля Насибулина