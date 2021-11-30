Страны ОДКБ впервые провели консультации информационных подразделений внешнеполитических ведомств

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государства - члены Организации Договора о коллективной безопасности 30 ноября впервые провели консультации информационных подразделений внешнеполитических ведомств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Основное внимание во время дискуссии было уделено дальнейшему укреплению взаимодействия информационных служб при освещении деятельности организации, выработке общих подходов к практическому освещению мероприятий по линии ОДКБ", - рассказали в министерстве.-0-

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