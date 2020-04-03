Страны ОДКБ выработают коллективные меры на случай резкого ухудшения эпидобстановки

3 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны ОДКБ выработают совместные меры коллективного реагирования в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки из-за распространения COVID-19 в зоне ответственности организации. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам состоявшихся сегодня телефонных переговоров генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ, в том числе Беларуси.

Состоялся обмен мнениями по эпидемиологической обстановке в каждом государстве, входящем в организацию, и принимаемых мерах по противодействию распространению коронавируса, а также минимизации последствий. "Собеседники договорились продолжить консультации для выработки мер коллективного реагирования в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в зоне ответственности ОДКБ", - отметил пресс-секретарь.

Было констатировано, что ситуация в странах ОДКБ контролируемая. "Эффективность такого контроля достигается путем своевременного применения ограничительных и превентивных мер, принимаемых правительствами, структурами здравоохранения, санэпиднадзора и компетентными органами государств - членов ОДКБ", - отметил Станислав Зась. Он обратил внимание, что в Таджикистане до настоящего времени официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.-0-