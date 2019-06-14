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Страны ШОС договорились наращивать усилия для обеспечения безопасности и устойчивого развития региона

Политика 14.06.2019 | 12:43
Фото Кабар
Фото Кабар

14 июня, Бишкек /Корр. БЕЛТА/. Главы государств Шанхайской организации сотрудничества на саммите в Бишкеке подчеркнули необходимость наращивания совместных усилий по обеспечению надежной безопасности и устойчивого развития на пространстве ШОС, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания Совета глав государств - членов ШОС было отмечено, что эта организация стала эффективным и конструктивным механизмом многостороннего взаимодействия, которое играет важную роль в поддержании регионального мира и стабильности, а также в содействии процветанию и развитию ее государств-членов.

Лидеры стран подчеркнули намерение и далее опираться на цели и задачи Хартии ШОС и следовать шанхайскому духу, который воплощает взаимные доверие, выгоду, равенство, консультации, уважение к многообразию культур, стремление к совместному развитию. Будут продолжены усилия по продвижению практического взаимодействия в области политики, безопасности, торговли и экономики, в том числе финансовой, инвестиционной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной сферах, развитие культурно-гуманитарных связей между странами ШОС. Большое внимание будет уделяться углублению разнопланового сотрудничества со всеми заинтересованными государствами, прежде всего наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС.

Во время дискуссии по актуальной международной и региональной проблематике была отмечена необходимость наращивания совместных усилий по обеспечению надежной безопасности и устойчивого развития на пространстве ШОС. В этой связи подчеркнута важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами на основе общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего Устава ООН.

Главы государств подтвердили приверженность усилению центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности как органа, несущего в соответствии с Уставом ООН главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Кроме того, на саммите были решительно осужден терроризм во всех его формах и проявлениях. Лидеры стран ШОС призвали международное сообщество укреплять глобальное сотрудничество в борьбе с терроризмом при центральной роли ООН без политизации и двойных стандартов, уважая суверенитет и независимость всех государств, а также добиваться консенсуса по вопросу принятия Всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным терроризмом.

Подчеркнута недопустимость попыток обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств, а также отмечено, что одностороннее и неограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем противоракетной обороны наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире.

Президенты констатировали важность сохранения космического пространства свободным от оружия и первостепенное значение неукоснительного соблюдения действующего нормативно-правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса. Они приветствовали работу группы правительственных экспертов ООН для рассмотрения и предоставления рекомендаций относительно субстантивных элементов имеющего обязательную юридическую силу международного документа о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, устанавливающего в том числе надежные гарантии неразмещения первыми оружия в космосе.

В числе приоритетных задач, которые приходится решать государствам-членам ШОС, - незаконные культивирование, производство, оборот, продажа и распространение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В этой связи подтверждено намерение наращивать совместные усилия по борьбе с наркоугрозой, в том числе на основе трех международных конвенций о контроле над наркотиками и других соответствующих правовых документов.

Государства-члены ШОС выступили за неукоснительное соблюдение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Осознавая усиливающиеся угрозы химического и биологического терроризма, они подчеркнули необходимость проведения многосторонних переговоров по международной Конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.

Подтвержден твердый настрой ШОС наращивать усилия для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Была поддержана работа, которую проводит правительство и народ Афганистана для восстановления мира и обеспечения устойчивого развития этой страны. Государства ШОС вновь выразили готовность оказывать содействие процессу политического урегулирования конфликта под руководством и с участием самих афганцев как на двусторонней основе, так и в рамках контактной группы "ШОС-Афганистан".

Особое внимание во время саммита было уделено укреплению экономической составляющей деятельности ШОС. Отмечена важность объединения позиций стран - членов ШОС в условиях роста односторонних протекционистских действий отдельных государств, подрывающих основы системы многосторонней торговли и создающих искусственные препятствия на пути развития торгово-экономического, финансового и инвестиционного сотрудничества. В этих условиях в ШОС намерены сфокусироваться на расширении и углублении взаимодействия в таких сферах, как торговля, финансы, инвестиции, транспорт, энергетика, сельское хозяйство, инновации, высокие технологии. Серьезное внимание будет уделяться решению вопросов, связанных с увеличением доли национальных валют во взаиморасчетах.

Важнейшей составляющей деятельности ШОС остается сотрудничество в области здравоохранения, науки, образования, культуры, спорта, туризма. Продвижению на этих направлениях призваны способствовать, в частности, соглашения по развитию сотрудничества в области средств массовой информации, физической культуры и спорта. Государства ШОС намерены способствовать развитию технологических парков и бизнес-инкубаторов в регионе для улучшения бизнес-климата и поддержки молодежных стартап-проектов.

Как сообщалось, в Бишкеке 13-14 июня проходило заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Участие в саммите принял и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Страна имеет статус наблюдателя при этой организации.

Глава белорусского государства обратил внимание на наличие кризиса в сфере глобальной безопасности. "Сегодня, к сожалению, очевидно, что функционировавшая более-менее эффективно после Второй мировой войны, международная система трещит по швам. В военной сфере идет демонтаж сдерживающих стратегических договоренностей и скатывание к гонке вооружений. На наших глазах исчезают гарантии недопущения масштабного вооруженного конфликта. Причины известны, - сказал Александр Лукашенко. - В политике разговор ведется только на языке конфронтации. Экономика и торговля используются как инструмент враждебного воздействия. На смену понятным для всех правилам игры приходит анархия. С развитием интернета под угрозой оказалась даже неприкосновенность частной жизни человека", - констатировал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что без тесного взаимодействия в рамках многосторонних структур, выработки согласованных шагов невозможно обеспечить мир как в региональном, так и глобальном масштабах.-0-

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