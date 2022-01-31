Страны СНГ активизируют взаимодействие в гуманитарной сфере

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Содружестве Независимых Государств разрабатывается проект плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2023-2024 годы. Заседание экспертной группы по согласованию документа прошло 28 января в штаб-квартире СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании участвовали представители Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Секретариата Совета МПА СНГ, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Исполнительного комитета Содружества. На встрече эксперты рассмотрели предложения, поступившие от заинтересованных сторон. По итогам обсуждения участники заседания в целом согласовали проект плана с учетом предложений государств - участников СНГ, а также проекты решений Совета министров иностранных дел и Совета глав правительств СНГ по этому вопросу. Вместе с тем участники отметили необходимость доработки ряда пунктов проекта плана со стороны их инициаторов.

Планируется, что после окончательного согласования экспертами проект плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ на 2023-2024 годы будет в установленном порядке внесен на рассмотрение предстоящих заседаний Совета министров иностранных дел СНГ и Совета глав правительств СНГ.

Целесообразность разработки документа обусловлена необходимостью координации многостороннего взаимодействия в сферах образования, науки, культуры, информации и массовых коммуникаций, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии, в области спорта и здорового образа жизни, туризма, работы с молодежью.

Организация работы по сотрудничеству в гуманитарной сфере в соответствии с планами положительно зарекомендовала себя в качестве одного из факторов укрепления связей и налаживания контактов гуманитарного направления. Разработка двухгодичных планов была начата в 2008 году по инициативе Совета по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ.

Новый документ состоит из 10 разделов, включающих более 300 мероприятий. План разработан в том числе с акцентом на объявление в 2023 году в СНГ Года русского языка как языка межнационального общения.-0-