Страны СНГ договорились скоординировать шаги на международных площадках - Лавров

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны СНГ договорились скоординировать шаги на крупнейших международных площадках. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров сегодня в Москве по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое прошло под председательством руководителя белорусского внешнеполитического ведомства Владимира Макея, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня договорились скоординировать наши шаги на различных международных площадках, в том числе в ООН, в ОБСЕ и других форматах", - сказал Сергей Лавров.

По его словам, главным вопросом на заседании с точки зрения внешнеполитической координации было рассмотрение хода выполнения программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств - участников СНГ. "Это трехлетняя программа, которая была принята год назад по инициативе Туркменистана, и все подчеркнули значение этой работы на перспективу, - отметил глава МИД РФ. - Мы договорились продолжить практику принятия совместных заявлений для распространения в международных организациях. Свежий пример: 18 марта министры иностранных дел СНГ приняли заявление об укреплении роли международного права, которое мы считаем весьма и весьма актуальным в ситуации, когда некоторые западные страны пытаются как раз размыть международное право и подменить его неким порядком, основанным на правилах".

Сергей Лавров напомнил, что в этом году государства СНГ будут отмечать одну из самых скорбных дат в истории - 80-летие начала Великой Отечественной войны. "И поэтому поводу Россия предложила подготовить проект обращения глав государств СНГ к нашим народам и мировой общественности, - сообщил он. - Мы признательны коллегам за его поддержку, он будет вынесен на ближайший саммит СНГ и, наверное, мы сделаем так, чтобы это обращение было, конечно же, подписано до 22 июня".

Главы МИД стран СНГ сегодня одобрили также проект договора о противодействии отмыванию преступных доходов, противодействии финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. "Приняли ряд решений в военной, гуманитарной сферах, включая сотрудничество в сфере молодежных обменов, туризма и физической культуры и спорта", - добавил Сергей Лавров.-0-

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