Страны СНГ обсудят борьбу с терроризмом в условиях трансформации угроз нацбезопасности

23 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. XIV совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ состоится 26 марта в штаб-квартире Антитеррористического центра государств - участников СНГ в формате видеоконференции. Тема совещания - "Вопросы борьбы с терроризмом в рамках СНГ в условиях трансформации угроз национальной безопасности", сообщили БЕЛТА в пресс-бюро АТЦ.

"Участники обсудят тенденции и факторы, влияющие на безопасность государств - участников СНГ на современном этапе, сформируют прогноз развития обстановки на краткосрочную перспективу и определят приоритетные направления сотрудничества органов безопасности и специальных служб в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, - рассказали в пресс-бюро. - Отдельной темой для обсуждения станет проведение совместного антитеррористического учения компетентных органов государств - участников СНГ "Каспий-Антитеррор - 2021".

В мероприятии планируется участие представителей компетентных органов девяти государств Содружества: Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, министерств обороны и иностранных дел России.-0-