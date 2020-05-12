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12 мая 2020, 16:00

Страны СНГ оперативно реагируют на пандемию коронавируса - Лавров

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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) адекватно и своевременно реагируют на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ в формате видеоконференции, сообщает ТАСС.

"Мы отметили, что СНГ в целом оперативно реагирует на меняющуюся реальность, вырабатывает согласованные шаги по противодействию пандемии. Активно функционирует созданный какое-то время назад вне связи с нынешней коронавирусной инфекцией Координационный совет по санитарной охране территорий от инфекционных болезней", - сказал Сергей Лавров. Он отметил, что этот профильный совет провел заседания в марте, апреле и проведет новое в мае. Глава российского МИД напомнил, что при совете создана рабочая группа по мониторингу ситуации.

"Мы сегодня условились продолжить работу над совершенствованием этих механизмов и укреплением нормативно-правовой базы Содружества по вопросам профилактики и борьбы с инфекционными болезнями. В этой связи договорились ускорить разработку предложенных Роспотребнадзором проектов двух соглашений о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий стран СНГ и по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера", - указал министр.

Участники заседания СМИД СНГ предложили провести совместное совещание с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для обмена опытом в борьбе с пандемией коронавируса. "Мы сегодня достаточно подробно говорили о роли, которую играет система ООН, ее специализированные учреждения, включая ВОЗ, в борьбе с пандемией, - сказал Сергей Лавров. - Прозвучало предложение о том, чтобы с участием всех стран СНГ, соответствующих структур ВОЗ провести в обозримом будущем встречу для анализа того опыта, который накоплен к данному моменту по борьбе с этой угрозой".-0-

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