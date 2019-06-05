Страны СНГ подчеркивают необходимость развития системы соглашений по контролю над вооружениями

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ подчеркивают необходимость укрепления и развития существующей системы соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ по итогам межмидовских консультаций, которые состоялись 4 июня в штаб-квартире Содружества в Минске.

Консультации посвящались взаимодействию стран СНГ в области контроля над вооружениями. "Участники консультаций указали на неприемлемость попыток подорвать выстраивание международной системы надежной, равной и неделимой безопасности для всех. Представители стран Содружества подчеркнули необходимость укрепления и развития существующей системы соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения", - рассказали в пресс-службе.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам ядерного разоружения, укрепления и повышения эффективности действующих режимов в отношении запрещения химического и биологического оружия, предотвращения гонки вооружений в космосе, взаимодействия на профильных многосторонних площадках. На консультациях также обсуждалась ситуация вокруг инициированного в формате ОБСЕ структурированного диалога об угрозах в регионе и таких важных международных документов, как Венский документ 2011 года и Договор по открытому небу. "Сверены подходы стран СНГ по ряду конкретных аспектов контроля над вооружениями и нераспространения, включая выполнение имеющихся в этой области договоренностей, а также по вопросам военно-политической обстановки на региональном и глобальном уровнях", - отметили в пресс-службе Исполкома СНГ.-0-