Страны СНГ проведут в Минске межмидовские консультации о взаимодействии в контроле над вооружениями

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Исполнительном комитете СНГ в Минске 4 июня пройдут межмидовские консультации о взаимодействии государств - участников Содружества в области контроля над вооружениями. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Представители внешнеполитических ведомств намерены рассмотреть вопросы ядерного разоружения, предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, биобезопасности", - проинформировали в штаб-квартире СНГ в белорусской столице.

Кроме того, участники консультаций обсудят ситуацию, сложившуюся в Организации по запрещению химического оружия, и перспективы совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. В повестку включены также тема взаимодействия стран СНГ в области контроля над вооружениями на многосторонних площадках и другие вопросы.-0-