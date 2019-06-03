Страны СНГ проведут в Минске межмидовские консультации о взаимодействии в контроле над вооружениями

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Исполнительном комитете СНГ в Минске 4 июня пройдут межмидовские консультации о взаимодействии государств - участников Содружества в области контроля над вооружениями. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
"Представители внешнеполитических ведомств намерены рассмотреть вопросы ядерного разоружения, предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, биобезопасности", - проинформировали в штаб-квартире СНГ в белорусской столице.
Кроме того, участники консультаций обсудят ситуацию, сложившуюся в Организации по запрещению химического оружия, и перспективы совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. В повестку включены также тема взаимодействия стран СНГ в области контроля над вооружениями на многосторонних площадках и другие вопросы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3384 BYN
|2.34 BYN
|2.347 BYN
|USD
|2.0989 BYN
|2.096 BYN
|2.102 BYN
|RUB
|3.2073 BYN
|3.197 BYN
|3.21 BYN