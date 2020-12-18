Страны СНГ утвердили Концепцию военного сотрудничества до 2025 года

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ утвердили Концепцию военного сотрудничества на период до 2025 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Такое решение принято по итогам состоявшегося 18 декабря в режиме видеоконференции заседания Совета глав государств СНГ. Так, согласованы цели, основные задачи, содержание и направления развития многостороннего военного сотрудничества, выработаны общие подходы к его материально-техническому, финансовому обеспечению.

В качестве приоритетов военного сотрудничества стран Содружества определены сохранение добрососедских отношений, укрепление мер доверия, содействие развитию национальных вооруженных сил, обеспечение совместной и национальной безопасности. Оно будет развиваться на основе действующей международно-правовой базы, которая имеет тенденцию к динамичному развитию.

Согласно документу ключевая цель военного сотрудничества в формате Содружества - поддержание устойчивой динамики взаимодействия стран СНГ в сфере обороны и военной безопасности в интересах обеспечения стабильного и гармоничного развития участников и Содружества в целом. При этом предусматривается поэтапное решение взаимоувязанных задач, сформулированных в концепции. Задачи военного сотрудничества могут быть скорректированы с учетом потребностей развития национальных вооруженных сил стран СНГ.

Приоритетными направлениями взаимодействия названы военная, военно-политическая, военно-техническая и военно-гуманитарная сферы, противодействие международному терроризму и другим современным вызовам и угрозам военного характера, военное образование, подготовка военных кадров и развитие военной науки, миротворческая деятельность, социально-правовая сфера.

В концепции определены основные формы развития военного сотрудничества, которые могут быть дополнены и адаптированы в зависимости от стоящих задач и специфики конкретных направлений взаимодействия в военной сфере. При совершенствовании форм взаимодействия предусматривается широкое применение современных технологий и накопленного опыта военного сотрудничества.

Кроме того, документом определен организационно-правовой механизм военного сотрудничества, который позволяет заинтересованным государствам (участникам, странам-наблюдателям и партнерам по диалогу) подключаться к многостороннему военному сотрудничеству, участвовать в мероприятиях с учетом национальных интересов.

Как ожидается, придание новых импульсов развитию военного сотрудничества должно качественным образом повлиять на укрепление национальных вооруженных сил, а также обеспечение безопасного и гармоничного развития стран Содружества.-0-