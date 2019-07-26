Страны Содружества готовы к продолжению сотрудничества с Украиной - Смагулов

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Содружества готовы к продолжению сотрудничества с Украиной, заявил журналистам заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Агыбай Смагулов перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Страны Содружества готовы к продолжению сотрудничества с Украиной", - сказал Агыбай Смагулов.
Сегодня Совет постпредов СНГ сформирует проект повестки дня заседания Совета глав государств Содружества, которое состоится 11 октября в Ашхабаде.
"Согласно процедуре, после того как мы утвердим проект повестки дня, направим его председателю Совета глав государств. После одобрения этот проект вместе с материалами и документами по всем вопросам, которые будут включены, направим всем главам государств, в том числе и Украины. Будет отправлена информация о том, что 11 октября состоится заседание Совета глав государств", - отметил заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ.
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