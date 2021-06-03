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03 июня 2021, 16:31

Стратегическое союзничество Беларуси и России позволяет совместно реагировать на новые вызовы и угрозы - Русакович

Фото из архива
Фото из архива

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегическое союзничество Беларуси и России позволяет совместно реагировать на новые вызовы и угрозы. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил член Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений Белорусского государственного университета Андрей Русакович.

По словам сенатора, союз Беларуси и России оказывает значительное воздействие на состояние региональной безопасности. "В этом плане встреча президентов позволила согласовать и уточнить позиции двух государств по важнейшим внешнеполитическим направлениям, прежде всего это касается укрепления военно-политического сотрудничества в условиях наращивания военной инфраструктуры Организации Североатлантического договора в регионе, минимизации и совместного реагирования на ограничительные меры западных стран, - добавил он. - Стратегическое союзничество содействует развитию экономической, социальной, гуманитарной сферы двух государств, координации их внешней политики в контексте совместного реагирования на новые вызовы и угрозы".

"В настоящее время Беларусь и Россия ведут большую работу по совершенствованию и развитию интеграционного взаимодействия во всех областях. Встреча президентов двух стран в Сочи является частью системного межгосударственного диалога, главы государств обсудили широкий спектр двусторонней повестки. Предметом обстоятельного разговора было прежде всего состояние и развитие экономической сферы, торговое и инвестиционное взаимодействие, были согласованы условия поставки российских углеводородов в Беларусь и вопросы минимизации потерь белорусских нефтеперерабатывающих предприятий от налогового маневра в России, - отметил Андрей Русакович. - Дальнейшее углубление интеграции в формате Союзного государства, Евразийского экономического союза также является традиционной темой переговоров на высшем уровне. В частности, окончательное согласование и реализация союзных программ, как ожидается, придаст новый импульс развитию Союзного государства. Вскоре состоится мероприятие, важное для укрепления межрегионального сотрудничества - Форум регионов Беларуси и России".-0-

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