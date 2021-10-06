Субботин: Беларуси нужны и важны отношения с Грузией

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 6 октября 2021
Минск Ясно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:44 В Гродно очевидец помог задержать пьяного водителя Происшествия
15:43 В Молодечно мужчина нашел в мусорном контейнере охотничьи патроны Происшествия
15:35 Борисовчанин взял у знакомого Br9 тыс. на совместный бизнес и потратил на свои нужды Происшествия
15:35 Цена на энергетический уголь в Европе впервые превысила $300 за тонну В мире
15:34 Хоккеист “Динамо-Минск” Лукас Бенгтссон вошел в топ-5 бомбардиров-защитников КХЛ Спорт
15:28 Премьер Великобритании поддержал ужесточение наказаний для демонстрантов, перекрывающих дороги В мире
15:26 ГПК: польская сторона попыталась одновременно вытеснить в Беларусь несколько групп беженцев Общество
15:23 Ринго Старр и более 100 музыкантов записали кавер хита The Beatles для кампании по борьбе с голодом В мире
15:22 Карпенко: по основным и доппрограммам в Беларуси обучаются не менее 25 тыс. иностранных студентов Общество
15:18 Субботин: Беларуси нужны и важны отношения с Грузией Политика
15:14 Леди и бродяги. Финалистки конкурса "Мисс Беларусь" вышли на подиум вместе с бездомными животными Общество
15:05 Инвестиционный потенциал Minsk World высоко оценили на выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае Экономика
14:57 Коммунальные бунты: Baltnews о незавидном будущем энергонезависимой Прибалтики В мире
14:55 Мингорисполком и облисполкомы проведут 9 октября прямые телефонные линии Регионы
14:52 Премьер Украины: ситуация с COVID-19 в стране приобретает угрожающие масштабы В мире
14:49 Рекордный урожай кукурузы ожидают в Брестской области Регионы
14:45 Правоохранители установили очередного участника массовых беспорядков в Жлобине Происшествия
14:43 На севере Китая из-за проливных дождей погибли пять человек В мире
14:38 В Гомельской области ГАИ со стрельбой останавливала бесправника Происшествия
14:38 Минчанка похитила из квартиры свекрови деньги и золотые украшения Происшествия
14:32 Выписки из банка данных о правонарушениях для легализации можно направить в МИД дистанционно Общество
14:28 В Щучинском районе "Форд" врезался в кормопогрузчик: водитель легковушки погиб Происшествия
14:25 ФПБ: профсоюзы регулярно фиксируют рост цен на картофель и традиционные для белорусов овощи Общество
14:22 В Витебской области разработают маршруты туров для инклюзивных туристов Регионы
14:13 В Гродно стартовала кампания по вакцинации от COVID людей без определенного места жительства Регионы
14:12 Марзалюк: в учебниках нужно давать верифицированный контент о Великой Отечественной войне Общество
14:02 Госстандарт: проверки качества и безопасности моющих средств будут продолжены Экономика
13:54 Пропавшего воспитанника школы-интерната нашли в Бресте Происшествия
13:51 Песков: объявление локдауна является нежелательным сценарием для любого региона В мире
13:50 В Полоцке задержали педофила Происшествия
Все новости
Все новости
Политика
06 октября 2021, 15:18

Субботин: Беларуси нужны и важны отношения с Грузией

Александр Субботин. Фото из архива
Александр Субботин. Фото из архива

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси нужны и важны отношения с Грузией, заявил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отношения с Грузией очень нужны и важны. Мы должны дружить. Товарооборот в эти непростые дни пандемической и политической турбулентности растет. Растет экспорт как товаров из Грузии, так и из Беларуси. Несколько проектов - "Молочный завод", "Могилевлифтмаш". Это все показатель того, что мы будем идти дальше вместе и что есть интерес между нашими странами. Надеюсь, что ваш очередной визит к нам тоже тому подтверждение", - сказал Александр Субботин.

В свою очередь посол отметил, что в последнее время активизировались контакты между бизнес-сообществами двух стран. "Появилось много интересных тем, которые хотелось бы с вами обсудить. Потому что во время пандемии не было международных сообщений, никто не приезжал. Сейчас столько рейсов. Из любого уголка Грузии сейчас можно приехать сюда - три-четыре рейса в неделю. Такого не было никогда за историю наших взаимоотношений. Сейчас даже добавились Кутаиси. И грузинские авиалинии выполняют рейсы в Минск, - подчеркнул он. - В этом году поток белорусских туристов вырос в два раза. Беларусь вошла в восьмерку лидеров стран, которые приезжают в Грузию. Несмотря на пандемию, туристы приезжали и находили хорошие места, где можно было отдохнуть. В этом году очень много было туристов с детьми из Беларуси".

В январе - августе 2021 года товарооборот между Беларусью и Грузией составил $55,4 млн и увеличился на 4,9% по сравнению с уровнем 2020 года. Экспорт составил $32,8 млн (темп 98%), импорт - $22,7 млн (увеличение на 17,2%). Сальдо положительное - плюс $10,1 млн.

В текущем году основными статьями белорусского экспорта в Грузию являются промышленная продукция (трансформаторы электрические, провода изолированные, кабели, подъемники, осветительное оборудование), сельскохозяйственная продукция (молоко и сливки сгущенные и сухие, солод, молочная сыворотка, крахмал), продукты питания (сахар, макаронные изделия, готовые или консервированные продукты из мяса, колбасы, молоко и сливки несгущенные, творог, мучные продукты, сливочное масло, рыба, кондитерские изделия), спирт этиловый, крепкие спиртные напитки, солод, продукция деревообработки (плиты древесно-волокнистые, фанера клееная, мебель прочая и ее части, плиты древесно-стружечные, лесоматериалы продольно-распиленные), лекарственные средства для розничной продажи, средства для волос, вычислительные машины для автоматической обработки информации, детали строительные из пластмасс.

Импортируются из Грузии воды минеральные, крепкие спиртные напитки, вина виноградные натуральные, отходы и лом медные, орехи, фрукты, оксиды марганца, глины.

Оборот в торговле услугами в январе - июле 2021 года составил $19,4 млн (увеличен на 56,1% по сравнению с 2020 годом). Экспорт услуг составил $12,6 млн (темп 131,1%), импорт - $6,8 млн (увеличение в 2,4 раза). Сальдо торговли услугами положительное - плюс $5,7 млн.

Основу экспорта услуг составили транспортные услуги - $9 млн (71,4% от общего объема экспорта услуг, увеличение на 31,5%), в том числе услуги воздушного транспорта $5,8 млн, услуги автотранспорта - $3,26 млн, прочие деловые услуги - $1,5 млн (увеличены на 27,4%), компьютерные и телекоммуникационные услуги - $1,2 млн (увеличение на 37,5%), услуги в области здравоохранения - $0,4 млн (увеличение на 22,1%).

В Беларуси действует 25 предприятий с грузинским капиталом, в том числе 13 совместных и 12 иностранных организаций.

По состоянию на июль 2021 года в Грузии действуют субъект ТПС с белорусским государственным капиталом (ООО "БНХ Тбилиси", доля белорусской стороны в уставном фонде 51%), предприятие с белорусским частным капиталом по переработке белорусского сухого молочного сырья ООО "Тбилисский молочный завод", 40 субъектов ТПС без белорусского капитала, в том числе два сборочных производства - лифты ОАО "Могилевлифтмаш" на базе ООО "ГТУ-СИС", тракторы ОАО "БЗТДиА" на базе ООО "Гермес" (производство тракторов не работает), предприятие по фасовке лекарств (компания "Аверси-Рационал").

В Тбилиси открыт крупный мебельный салон по реализации продукции ЗАО "Пинскдрев", два розничных магазина предприятий "Беллегпрома" (ЗАО "Милавица" и "Блакит"), а также 15 магазинов по реализации белорусской пищевой продукции.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Грузия
Новости рубрики Политика
Фото из архива Беларусь и Китай обсудили аспекты взаимодействия в международных организациях
Юрий Амбразевич. Фото из архива EPA-EFE На полях ООН привлекли внимание к нарушениям прав человека в странах Балтии и Украине
Фото из архива Беларусь и Россия на встрече городов-побратимов в Жодино обсудят расширение взаимодействия
Фото из архива Посол Беларуси Андрей Лученок вручил верительные грамоты королю Саудовской Аравии
Во время сессии Депутаты поддержали приостановление действия соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии
Вадим Гигин. Фото из архива Гигин: западные СМИ превратились в источники весьма своеобразной пропаганды
Главное
Во время совещания У Лукашенко обсудили ход сельскохозяйственных работ. На какие проблемы обратил внимание Президент?
Головченко: поддержание контактов Беларуси и России в сфере транспорта крайне важно для обеих сторон
Кочанова: украинский народ всегда был и остается родным для нас
Плати с Оплати™ по всему миру!
Топ-новости
Сивак: обращения граждан нацеливают нас на корректировки норм в законодательстве
Субботин: Беларуси нужны и важны отношения с Грузией
Госатомнадзор: отключение энергоблока БелАЭС от сети не влияло на радиационную безопасность
Инвестиционный потенциал Minsk World высоко оценили на выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае
Леди и бродяги. Финалистки конкурса "Мисс Беларусь" вышли на подиум вместе с бездомными животными
Комитет защиты журналистов БСЖ обеспокоен судьбой сотрудников закрываемой "Комсомольской правды в Беларуси"
ГПК: польская сторона попыталась одновременно вытеснить в Беларусь несколько групп беженцев
НАН: из-за глобального потепления озимые культуры имеют преимущества по сравнению с яровыми
Уникальность, легкость и экологичность. Почему сотовый картон стремительно набирает популярность в Беларуси
Минтруда: привиты уже 76% работников и 93% проживающих стационарных соцучреждений
Марзалюк: в учебниках нужно давать верифицированный контент о Великой Отечественной войне
БУТБ не видит предпосылок для возобновления роста цен на пиломатериалы для белорусских потребителей
Андрейченко проведет 8 октября личный прием граждан
Бранцевич: нужно создать национальную систему мотивации к снижению углеродных выбросов
ГАИ призывает пешеходов и велосипедистов не нарушать ПДД
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.