Субботин: Беларуси нужны и важны отношения с Грузией

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси нужны и важны отношения с Грузией, заявил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отношения с Грузией очень нужны и важны. Мы должны дружить. Товарооборот в эти непростые дни пандемической и политической турбулентности растет. Растет экспорт как товаров из Грузии, так и из Беларуси. Несколько проектов - "Молочный завод", "Могилевлифтмаш". Это все показатель того, что мы будем идти дальше вместе и что есть интерес между нашими странами. Надеюсь, что ваш очередной визит к нам тоже тому подтверждение", - сказал Александр Субботин.

В свою очередь посол отметил, что в последнее время активизировались контакты между бизнес-сообществами двух стран. "Появилось много интересных тем, которые хотелось бы с вами обсудить. Потому что во время пандемии не было международных сообщений, никто не приезжал. Сейчас столько рейсов. Из любого уголка Грузии сейчас можно приехать сюда - три-четыре рейса в неделю. Такого не было никогда за историю наших взаимоотношений. Сейчас даже добавились Кутаиси. И грузинские авиалинии выполняют рейсы в Минск, - подчеркнул он. - В этом году поток белорусских туристов вырос в два раза. Беларусь вошла в восьмерку лидеров стран, которые приезжают в Грузию. Несмотря на пандемию, туристы приезжали и находили хорошие места, где можно было отдохнуть. В этом году очень много было туристов с детьми из Беларуси".

В январе - августе 2021 года товарооборот между Беларусью и Грузией составил $55,4 млн и увеличился на 4,9% по сравнению с уровнем 2020 года. Экспорт составил $32,8 млн (темп 98%), импорт - $22,7 млн (увеличение на 17,2%). Сальдо положительное - плюс $10,1 млн.

В текущем году основными статьями белорусского экспорта в Грузию являются промышленная продукция (трансформаторы электрические, провода изолированные, кабели, подъемники, осветительное оборудование), сельскохозяйственная продукция (молоко и сливки сгущенные и сухие, солод, молочная сыворотка, крахмал), продукты питания (сахар, макаронные изделия, готовые или консервированные продукты из мяса, колбасы, молоко и сливки несгущенные, творог, мучные продукты, сливочное масло, рыба, кондитерские изделия), спирт этиловый, крепкие спиртные напитки, солод, продукция деревообработки (плиты древесно-волокнистые, фанера клееная, мебель прочая и ее части, плиты древесно-стружечные, лесоматериалы продольно-распиленные), лекарственные средства для розничной продажи, средства для волос, вычислительные машины для автоматической обработки информации, детали строительные из пластмасс.

Импортируются из Грузии воды минеральные, крепкие спиртные напитки, вина виноградные натуральные, отходы и лом медные, орехи, фрукты, оксиды марганца, глины.

Оборот в торговле услугами в январе - июле 2021 года составил $19,4 млн (увеличен на 56,1% по сравнению с 2020 годом). Экспорт услуг составил $12,6 млн (темп 131,1%), импорт - $6,8 млн (увеличение в 2,4 раза). Сальдо торговли услугами положительное - плюс $5,7 млн.

Основу экспорта услуг составили транспортные услуги - $9 млн (71,4% от общего объема экспорта услуг, увеличение на 31,5%), в том числе услуги воздушного транспорта $5,8 млн, услуги автотранспорта - $3,26 млн, прочие деловые услуги - $1,5 млн (увеличены на 27,4%), компьютерные и телекоммуникационные услуги - $1,2 млн (увеличение на 37,5%), услуги в области здравоохранения - $0,4 млн (увеличение на 22,1%).

В Беларуси действует 25 предприятий с грузинским капиталом, в том числе 13 совместных и 12 иностранных организаций.

По состоянию на июль 2021 года в Грузии действуют субъект ТПС с белорусским государственным капиталом (ООО "БНХ Тбилиси", доля белорусской стороны в уставном фонде 51%), предприятие с белорусским частным капиталом по переработке белорусского сухого молочного сырья ООО "Тбилисский молочный завод", 40 субъектов ТПС без белорусского капитала, в том числе два сборочных производства - лифты ОАО "Могилевлифтмаш" на базе ООО "ГТУ-СИС", тракторы ОАО "БЗТДиА" на базе ООО "Гермес" (производство тракторов не работает), предприятие по фасовке лекарств (компания "Аверси-Рационал").

В Тбилиси открыт крупный мебельный салон по реализации продукции ЗАО "Пинскдрев", два розничных магазина предприятий "Беллегпрома" (ЗАО "Милавица" и "Блакит"), а также 15 магазинов по реализации белорусской пищевой продукции.-0-