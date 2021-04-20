Сводный медицинский отряд специального назначения сформируют в составе Миротворческих сил ОДКБ

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20 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рабочая встреча руководителей медицинских служб оборонных ведомств государств - членов ОДКБ по вопросам совершенствования медицинского обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ состоялась сегодня под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе штаба. "Особое внимание участники встречи уделили обсуждению выработки единых подходов к организации медицинского обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ и подготовке методических рекомендаций, - сказали в пресс-службе. - Начальник медицинской службы Объединенного штаба ОДКБ полковник медицинской службы Иван Пчельников выступил с докладом по вопросам формирования сводного медицинского отряда специального назначения в составе Миротворческих сил ОДКБ и включения в его состав специалистов государств - членов ОДКБ. Он отметил, что указанный медицинский отряд может быть эффективно использован как лечебно-эвакуационное подразделение, предназначенное для специализированной медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях социального, природного, техногенного и биологического характера, а также раненым и больным в ходе выполнения задач коллективными Миротворческими силами ОДКБ". Обсуждались также вопросы медицинского обеспечения совместных учений войск (Коллективных сил) ОДКБ, проводимых в 2021 году. "С докладом по этой теме выступил начальник управления медицинской службы Министерства обороны Таджикистана полковник медицинской службы Умар Исломзада. Определен порядок противоэпидемических мероприятий на время прибытия, участия и убытия контингентов с совместных учений. Подчеркнута необходимость барьерных осмотров личного состава по прибытии в районы учений", - отметили в пресс-службе. Участники встречи заслушали информацию о совершенствовании противоэпидемических антиковидных мероприятий в Вооруженных Силах России. "Участники рабочей встречи условились продолжить обмен информацией об организации противоэпидемических мероприятий против новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также по другим актуальным вопросам медицинского обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ", - добавили в пресс-службе.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!